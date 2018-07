Palop desfalcará Sevilla por 10 a 12 dias O Sevilla não poderá contar com o goleiro Andres Palop por uma período entre dez e 12 dias por conta de uma lesão muscular sofrida na perna direita. Assim, o capitão do time espanhol não vai participar do jogo contra o Real Union, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei.