Panamá confirma amistoso contra a seleção brasileira em 3 de junho

CIDADE DO PANAMÁ - A Federação de Futebol do Panamá (Fepafut, na sigla em espanhol) confirmou neste domingo, em seu site oficial, um amistoso contra o Brasil no dia 3 de junho, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Este será o penúltimo jogo da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 12 de junho, contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.

De acordo com a entidade máxima do futebol do Panamá, o amistoso foi confirmado depois de vários dias de negociação com a Confederação Brasileira de Futebol. No entanto, a CBF ainda não anunciou oficialmente este jogo, fato que pode acontecer nesta segunda-feira, quando jogadores que atuam no País serão convocados para o amistoso contra o África do Sul, no dia 5 de março, em Johannesburgo.

A partida contra o Panamá será realizado já no período final de preparação para a Copa. Ainda a ser confirmado oficialmente pela CBF, a seleção enfrentará a Sérvia, três dias depois, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Os dois adversários servem de referências para dois primeiros adversários do Brasil na fase de grupos do Mundial: Croácia e México.

O amistoso do Brasil contra a seleção da África do Sul será o último antes do técnico Luiz Felipe Scolari divulgar a lista final de convocados para a Copa do Mundo. Os nomes dos 23 jogadores serão anunciados no dia 7 de maio.