Por jogo 'manipulado', Panamá pede investigação da Fifa

A partida em que a seleção do México eliminou o Panamá nas semifinais da Copa Ouro foi "manipulada", denunciou nesta sexta-feira o presidente da federação panamenha, que pediu que a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e Fifa ajudem a esclarecer o que aconteceu no jogo. O México chegou à final do torneio da Concacaf graças a uma vitória por 2 a 1 sobre o Panamá em um jogo que foi definido na prorrogação após os mexicanos empatarem com um gol no último minuto em um pênalti polêmico.

"Nós percebemos que esta partida foi manipulada, não pela FMF (federação mexicana), mas existem interesses de terceiros e sabemos que isso não pode ocorrer, e que o melhor árbitro classificado da Concacaf tenha um desempenho tão ruim e suspeito", disse Pedro Chaluja numa entrevista coletiva.

"As más decisões foram deliberadas e motivadas por uma intenção de proteger terceiros. Estes acontecimentos só podem ser dissipados se Fifa e Concacaf se juntarem à nossa convocação para que se realize uma investigação", acrescentou.

A confederação que controla o futebol na América do Norte, Central e Caribe anunciou que as investigações começarão imediatamente. "A federação leva a sério essas alegações e petições, as quais serão investigadas imediatamente. Como primeiro passo neste processo, o comitê executivo adicionou este item na agenda para a reunião de amanhã", informou a Concacaf em um breve comunicado.