Panamá sofre gol no início e cai para Noruega em amistoso preparatório para Copa

O Panamá visitou a Noruega nesta quarta-feira para um amistoso preparatório para a Copa do Mundo e não se deu bem. Em Oslo, os donos da casa, que não estarão no Mundial, aproveitaram o apoio da torcida, marcaram um gol logo no início e garantiram o triunfo por 1 a 0.

O placar foi definido logo aos três minutos de jogo. O atacante Joshua King aproveitou cochilo da defesa após chutão para frente, dominou de cabeça, ganhou na velocidade e tocou na saída do goleiro para marcar. O time panamenho até tentou o empate no restante do confronto, mas de nada adiantou.

Este foi mais um tropeço do Panamá, que venceu apenas uma vez nos últimos sete jogos que disputou. A equipe chega como um dos principais azarões para a Copa do Mundo, que disputará apenas pela primeira vez em sua história.

O time panamenho está no Grupo G do Mundial, ao lado de Bélgica, Tunísia e Inglaterra. A estreia será diante dos belgas, cabeças de chave do grupo, no dia 18 de junho, em Sochi.