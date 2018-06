Panamá tem 'competição sadia' por titularidade contra Inglaterra

Um dia depois da derrota por 3 a 0 para a Bélgica, os jogadores do Panamá voltaram aos treinos nesta terça-feira, em preparação para o segundo jogo do Grupo G da Copa do Mundo contra a Inglaterra, neste domingo, às 9 horas (de Brasília), em Nizhny Novgorod. O técnico colombiano Hernán Darío Gómez não confirma se repetirá a equipe da estreia, que deu trabalho para a "geração belga" no primeiro tempo.

O zagueiro Harold Cummings vive a expectativa de ganhar uma chance na equipe, que disputa o seu primeiro Mundial. "Os caras que jogaram deram tudo. E nós continuamos trabalhando duro para chegar aos 11 titulares. A competição dentro da equipe sempre será saudável, ninguém sabe quem vai jogar ainda", afirmou o defensor à Fifa TV.

Durante o treinamento, os atletas que começara o jogo contra a Bélgica fizeram trabalho regenerativo e recuperação física na piscina. Os reservas fizeram atividade com bola, em campo reduzido, chutes a gol e pênaltis. Tudo sob as ordens do assistente-técnico Edgar Carvajal. "Foi um bom treino, dinâmico, nós aproveitamos ao máximo, acho que nos ajudará a alcançar o ritmo físico que nossos companheiros de equipe tiveram", comentou Harold Cummings.

Depois do treinamento, o meia José Rodriguez comemorou o aniversário de 20 anos. Ainda no campo, recebeu farinha e ovos na cabeça dos companheiros. Em seguida, na concentração, cortou um bolo.