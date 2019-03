Panamá terá 9 jogadores que estiveram na Copa da Rússia contra o Brasil

A seleção do Panamá terá nove jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, para o amistoso contra o Brasil, no próximo dia 23, no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, em Portugal. O técnico Julio Dely Valdés anunciou nesta segunda-feira a convocação de 18 atletas, sendo que 15 atuam fora do país localizado na América Central.

Um dos maiores destaques do futebol panamenho e autor do único gol do país em seu primeiro Mundial na história, o zagueiro Felipe Baloy, ex-Grêmio e Athletico-PR que atualmente joga no Municipal (Panamá), não foi chamado por Dely Valdés, ex-técnico das categorias de base do Málaga, da Espanha.

Os nove jogadores que disputaram a Copa do Mundo são: os defensores Michael Murillo, Adolfo Machado, Harold Cummings, Fidel Escobar e Eric Davis; os meio-campistas Aníbal Godoy, Armando Cooper e José Luis Rodríguez; e o atacante Gabriel Torres. Todos atuam fora do Panamá.

A grande novidade da convocação do Panamá, anunciada no site da Federação Panamenha de Futebol (Fepafut, na sigla em espanhol) é o zagueiro César Blackman, que atua no FC DAC 1904, da Eslováquia. Ele foi destaque das seleções de base panamenhas desde o Sub-17 até o Sub-21.

Confira a convocação do Panamá para o amistoso contra o Brasil:

Goleiros - Luis Mejía (Nacional-URU) e Orlando Mosquera (Tauro FC)

Defensores - Michael Murillo (New York Red Bulls-EUA), César Blackman (FC DAC 1904-ESQ), Adolfo Machado (The Strongest-BOL), Harold Cummings (San Jose Earthquakes-EUA), Jan Carlos Vargas (Tauro FC), Fidel Escobar (Correcaminos UAT-MEX) e Eric Davis (FC DAC 1904-ESQ)

Meio-campistas - Alberto Quintero (Universitario-PER), Ernesto Walker (Los Angeles Galaxy-EUA), Omar Browne (Independiente), Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes-EUA), Armando Cooper (Maccabi Petah-Tikvah-ISR) e José Luis Rodríguez (Alavés-ESP)

Atacantes - Alfredo Stephens (Santa Clara-POR), Gabriel Torres (Universidad de Chile-CHI) e José Fajardo (Al-Kawkab-ARA)