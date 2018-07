Panathinaikos é multado e perde pontos por violência

A liga grega anunciou nesta sexta-feira que o Panathinaikos foi multado em 252,5 mil euros e perdeu três pontos no torneio nacional. O time também disputará quatro jogos como mandante com os portões fechados e vai começar a próxima edição do Campeonato Grego com menos dois pontos.

Com a punição, o Panathinaikos permanece em segundo lugar no Campeonato Grego, dez pontos atrás do líder Olympiakos. A partida da semana passada foi interrompida aos 37 minutos do segundo tempo, quando a equipe perdia por 1 a 0. O Olympiakos foi considerado vencedor do clássico por 3 a 0.