Pandemia da covid-19 faz Juventus acertar acordo financeiro com time principal

Por causa da pandemia do coronavírus, a direção da Juventus comunicou, neste sábado, que chegou a um acordo com os jogadores e o técnico da equipe principal para o pagamento dos salários no restante da temporada.

"A Juventus gostaria de agradecer aos jogadores e ao treinador pelo senso de responsabilidade demonstrado em uma situação difícil para todos", escreveu o clube de Turim, em um comunicado em suas redes sociais.

O contrato prevê a redução das taxas no valor igual aos pagamentos mensais de março, abril, maio e junho de 2020. Nas próximas semanas, acordos individuais com os membros serão finalizados, conforme exigido pela regulamentação vigente.

Os efeitos econômico-financeiros decorrentes do acordo alcançado podem garantir uma economia de cerca de 90 milhões de euros (cerca de R$ 510 milhões) no exercício de 2019/2020.

Se as competições esportivas da temporada atual forem retomadas, a Juventus e os membros da equipe de futebol negociarão de boa fé quaisquer acréscimos às taxas.

O Campeonto Italiano, assim como todas as atividades esportivas no País, está paralisado por tempo indeterminado, após do Comitê Olímpico Italiano no último dia 9.