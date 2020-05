Pandemia do novo coronavírus faz liga mexicana cancelar a temporada do futebol

Após uma reunião extraordinária, a liga mexicana de futebol anunciou, nesta sexta-feira, o cancelamento da temporada masculina e feminina por causa da pandemia do novo coronavírus.

"O tempo da contingência que estamos vivendo causou restrições de programação cada vez maiores, que não nos permite manter a competição sem colocar em risco membros desta grande família", explicou uma nota da instituição nas redes sociais.

Os dirigentes do futebol mexicano determinaram que não será declarado nenhum time campeão, apesar de Cruz Azul e León ocuparem os dois primeiros lugares, respectivamente, com 22 e 21 pontos, após dez rodadas disputadas, de 34 previstas.

A reunião redigiu um documento em que recordava que, nas últimas semanas, os presidentes dos clubes realizaram reuniões com as autoridades sanitárias do governo federal com o objetivo de retomar os treinos sem colocar em risco nenhum membro das equipes, o que não foi possível.

A liga dará aos clubes um protocolo sanitário supervisionado pelas autoridades de saúde, que deverá ser seguido para que as equipes possam voltar a treinar em suas instalações na primeira semana de junho. As datas ainda precisarão ser definidas.

"É indiscutível que estamos vivendo uma situação sem precedentes em nosso país, o que força a indústria do futebol no México a agir com bom senso absoluto e responder com unidade às demandas apresentadas", acrescentou a nota.