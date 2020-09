Pandemia faz consórcio antecipar obras e fechamento do Pacaembu

O Complexo Esportivo do Pacaembu está fechado para o público e só deve reabrir em 2023. A ideia inicial da Allegra, consórcio que administra o local, era fechá-lo no início de uma grande reforma entre outubro e novembro, mas a pandemia fez com que o projeto fosse antecipado e hoje já não é mais possível ter acesso ao ginásio, piscina, estádio e demais dependências do local.

A decisão pegou alguns frequentadores do complexo de surpresa. O site onde é possível fazer uma carteirinha virtual para ter acesso ao local foi tirado do ar e alguns associados cobraram a empresa. Segundo eles, tudo foi fechado sem qualquer aviso prévio, embora a Allegra garanta que houve informação aos associados e que não há com o que se preocupar em relação às carteirinhas. "Faremos novo recadastramento após a finalização das obras", informou.

"Um dia eu cheguei para tomar sol na piscina e me foi informado que no dia seguinte o estacionamento, que sempre foi gratuito, seria pago", reclamou a decoradora Mariana Gibanr. "Li várias matérias sobre o assunto, mas no Pacaembu mesmo não tinha nenhum aviso", completou a decoradora, que mora próximo ao complexo.

A Allegra informa que o projeto inicial de fechamento do centro esportivo precisou ser alterado em razão do novo coronavírus e houve antecipação do início das obras. "Todas as atividades preparatórias que estão sendo adiantadas eram previstas pela Concessionária e são condicionantes para a realização da intervenção prevista no projeto. Desta forma, a Concessionária definiu pelo fechamento do Complexo em 2020, que poderá ser aberto ocasionalmente para atividades que não conflitem com os serviços já mencionados. As obras de modernização devem ser concluídas até 2023", informa a empresa, através de uma nota enviada ao Estadão.

O local chegou a ser usado como Hospital de Campanha para receber pacientes com o coronavírus entre os dias 9 de abril e 29 de junho, em uma obra que custou cerca de R$ 23 milhões.

O consórcio coloca como prazo para a finalização das obras o ano de 2023, mas informa aos associados que pretende antecipar a abertura para eles já no segundo semestre de 2022. "As obras de modernização devem ser concluídas no primeiro semestre de 2023, a depender das autorizações e alvarás das Secretarias Municipais. A previsão é que o complexo poliesportivo seja reaberto aos usuários, logo antes, no segundo semestre de 2022, se o andamento das obras permitir", informa a empresa.

A obra segue em andamento. Em agosto, foi iniciado os serviços de sondagem de solo e georadar. Em seguida, o processo de desativação de diversos equipamentos e sistemas, tais como: telefonia, geradores a diesel, aquecimento da piscina olímpica, placar eletrônico, banheiros químicos, vestiários, materiais esportivos, etc.

Emissoras de TV que sempre fizeram transmissões de jogos no estádio e deixavam parte de sua fiação no local foram obrigadas a tirar tudo. A previsão é que só volte a ter partidas de futebol no Pacaembu em 2023. Atualmente, o local está sendo preparado para a montagem das instalações provisórias de suporte para as obras, que começam ainda neste ano, tão logo todas as autorizações e os alvarás necessários sejam concedidos pelos órgãos da Prefeitura.

NOVO PACAEMBU

Uma das principais alterações previstas é a demolição do tobogã, arquibancada inaugurada no início da década de 1970. No seu lugar deverá ser erguido um prédio de cinco andares, com 44 mil metros quadrados de área construída.

O projeto prevê que o novo edifício tenha restaurantes, lojas, escritórios, e centro de convenções e eventos, construído no subsolo junto ao novo estacionamento. O térreo terá vista para o gramado e ao boulevard que será criado no local onde hoje fica o estacionamento do clube esportivo. Uma praça pública elevada irá conectar as ruas Desembargador Paulo Passaláqua e Itápolis. A receita do novo Pacaembu será composta por shows, eventos, aluguel de espaços e estacionamento. Além dos jogos de futebol no tradicional estádio.