Pandemia fecha hotel e deixa Renato Gaúcho sem 'casa' em Porto Alegre

Às vésperas de retornar ao comando do time do Grêmio, Renato Gaúcho está sem 'casa' em Porto Alegre. O hotel, que também servia de concentração para o tricolor gaúcho, fechou por causa da pandemia do coronavírus e agora a diretoria do clube busca um novo local para a residência do treinador, segundo informação do site globoesporte.com.

Renato, que mantém um apartamento no Rio, onde gosta de passar férias, não tem casa na capital gaúcha. Ele deve retornar às atividades no Grêmio durante a semana, mas ainda não tem uma data definida, pois nos primeiros dias os jogadores serão submetidos a trabalhos físicos.

O Grêmio fez adaptações no CT Presidente Luiz Carvalho para a retomada dos treinos, com a instalação de tendas ao ar livre próximas aos campos de treino. Desta forma, atletas e funcionários não vão precisar usar vestiários e salas internas do centro de treinamento.

O elenco vai se apresentar nesta segunda-feira de forma escalonada para evitar aglomerações. Todos serão submetidos a testes da covid-19.