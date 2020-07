Pandemia fez TV reviver jogos com craques da seleção dos 'setentões'

Com o período de pandemia e a falta de atrações esportivas ao vivo, os canais pagos especializados em esporte abusaram dos videoteipes de jogos antigos para preencherem suas grades de programação. Com isso, o público dos 50 anos de idade pôde reviver os craques que atualmente formam a seleção paulista dos 'setentões'.

Com a repetição da final da Copa do Mundo de 1970, foi possível rever os quatro dribles dados pelo volante Clodoaldo, atualmente com 71 anos, que antecederam ao golaço marcado por Carlos Alberto Torres nos 4 a 1 sobre a Itália.

Quando a atração foi Corinthians 4 x 3 Palmeiras, de 1971, em uma das maiores viradas da história do Morumbi, os torcedores mais veteranos puderam ver em ação os jovens goleiro Leão, o zagueiro Luís Pereira (ambos hoje com 71 anos), e o meia Leivinha (70), pelo lado alviverde.

Na despedida de Pelé no Pacaembu, em 1974, um jogo antes de abandonar a carreira em território nacional e assinar contrato com o Cosmos, dos Estados Unidos, foi possível acompanhar mais uma vez a impressionante habilidade do ponta-esquerda santista Edu (70 anos).

Já no histórico jogo de 1977, que valeu o título paulista para o Corinthians depois de 22 anos de jejum reuniu o lateral Zé Maria, o meia Basílio (autor do gol), e os atacantes Geraldão (os três com 71 anos), Vaguinho e Palhinha (com 70 anos).

Para completar a seleção é preciso recorrer à decisão do Campeonato Brasileiro de 1977, disputado em março de 1978, quando o São Paulo, do lateral-esquerdo Bezerra (71 anos) venceu o Atlético-MG, em pleno Mineirão, na disputa de pênaltis, com um gol do defensor.

Resta saber se os jogadores atuais serão lembrados daqui a quatro ou cinco décadas como estes craques que deixaram seus nomes gravados na história dos grandes clubes paulistas.