Pane na venda de ingressos atrapalha torcedores no jogo do São Paulo Uma pane no sistema tumultuou a venda de entradas para a partida entre São Paulo e Água Santa, na tarde deste sábado, no estádio do Pacaembu, na capital, pelo Campeonato Paulista. Segundo o clube do Morumbi, o problema no programa de computador da empresa responsável pela comercialização atrasou a emissão de ingressos, o que formou uma enorme fila do lado de fora do estádio antes da partida.