Panfletos com novos cantos são distribuídos no Mineirão

A torcida brasileira colocou a criatividade para funcionar e preparou mais uma vez um panfleto com novos cantos de motivação. Assim como ocorreu na partida contra Camarões, em Brasília, o guia com as novas paródias foi distribuído na entrada do estádio para toda a torcida brasileira.

Além da paródia de Brasília Amarela, dos Mamonas Assassinas, o panfleto traz uma versão de Seven Nation Army, da banda White Stripes, e de quebra, uma provocação aos argentinos.

Apesar do esforço para incluir novos cantos no repertório brasileiro, ainda é possível ouvir o já famigerado 'Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor!' como provocação, enquanto os chilenos chegam ao estádio. A expectativa é que 15 mil torcedores da equipe compareçam a partida.