Panini divulga capa do álbum de figurinhas da Copa do Mundo

SÃO PAULO - O álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo já tem cara. A capa do livro ilustrado produzido pela Panini já está pronta, com elementos e cores que remetem ao Brasil. "Ficamos muito satisfeitos com o resultado da capa, pois marca a parceria histórica entre a Panini e a Fifa, e reforça nosso foco no futebol", disse José Eduardo Severto Martins, presidente da Panini no Brasil.

Ainda não há data definida para o lançamento do álbum, já que a empresa ainda trabalha na definição da relação dos jogadores que provavelmente integrarão o livro. A Panini pretende distribuir, em todo o mundo, 8,5 milhões de álbuns, que serão vendidos nas bancas de jornais e presenteados em ações promocionais. O álbum também terá uma versão do álbum em capa dura tipo luxo.

A empresa também promete investir em diversas plataformas para aumentar a experiência dos colecionadores. "Apesar de não poder divulgar ainda as ações previstas, posso adiantar que a maior parte será relacionada a inovações digitais", explica Martins.