Panini pode lançar novas figurinhas com convocados para Copa

A Panini, empresa responsável pelo álbum de figurinhas da Copa da África do Sul, estuda lançar novos cromos com jogadores que foram convocados para a Copa. No álbum, lançado em meados de abril, não consta, por exemplo o atacante Grafite.

Nem todas as 32 seleções teriam novas figurinhas. A ideia se aplicaria apenas às seleções principais do torneio.

A empresa, no entanto, não sabe ainda se cria as figurinhas, o que exigiria um 'recall' dos álbuns, ou se lança um cromo não adesivo com as novas informações.