PAOK, da Grécia, é multado por violar licença da Uefa A Uefa anunciou nesta quarta-feira que aplicou uma multa de 250 mil euros ao PAOK, da Grécia, pelo fato de o clube ter violado as regras de licença dos clubes filiados à entidade que controla o futebol europeu. O Comitê de Controle e Disciplina do organismo ainda fixou o dia 30 de junho deste ano como data final para que o time coloque as suas finanças em dia.