Paolo Guerrero deixa de depor sobre invasão ao CT do Corinthians

SÃO PAULO - O atacante do Corinthians Paolo Guerrero não prestou depoimento na Polícia Civil na tarde desta segunda-feira. Ele era esperado na sede do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) para dar esclarecimentos sobre a invasão dos torcedores ao CT.

A princípio, Guerrero compareceria ao DHPP às 14h e seria ouvido pela delegada Margareth Barreto. A delegada, no entanto, ouviu apenas funcionários do clube nesta segunda-feira. O departamento jurídico do Corinthians irá entrar em contato com a delegada para que ela diga se é necessário que Guerrero preste depoimento.

Guerrero teria sido agredido por torcedores no dia da invasão, ou teria sido "esganado" como afirmou o presidente Mário Gobbi. Mas o atacante negou esta versão. Após o jogo contra o Rio Claro, ele garantiu que nenhum torcedor "tocou nele" naquela dia.

Romarinho também confirmou nesta segunda-feira que o companheiro de time não foi agredido. "O Guerrero estava ali fora, os caras foram para cima, mas não foi agredido", disse o atacante.