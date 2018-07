Paolo Guerrero diz que o Corinthians pode pagar o que ele pede

Paolo Guerrero confirmou nesta terça-feira que está próximo de renovar seu contrato com o Corinthians por mais três anos, até dezembro de 2017. Ídolo da torcida, o atacante ainda reforçou a ligação com o time e disse que não defenderia outra equipe do futebol brasileiro.

Por conta da renovação de contrato, Guerrero concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira no CT Joaquim Grava. Ele preferiu colocar nas mãos de seu empresário os detalhes da negociação e afirmou que só deve assinar o novo vínculo quanto terminar o Campeonato Brasileiro.

As negociações estão em curso há cerca de um mês. E o valor das luvas, a premiação paga ao atleta na assinatura do contrato, foi o que emperrou a assinatura do novo contrato. Guerrero não confirmou os valores que estão sendo publicados na imprensa, mas disse que o clube pode pagar o que ele está pedindo.

"A imprensa especula e todo mundo fica imaginando (os valores). Não podemos falar assim. As coisas têm de estar certas. Mas acho que o Corinthians está dentro da possibilidade de fazer o contrato que eu estou pedindo", disse Guerrero.

O salário de Guerrero será reajustado para R$ 500 mil por mês. Hoje ele recebe R$ 380 mil. O valor das luvas giraria em torno de R$ 5 milhões. O ''prêmio'' seria pago ao longo do contrato. Mas o atacante quer receber uma parte do pagamento à vista.

"Não tenho uma data para resolver. Gostaria de acabar os dois jogos e depois ver o contrato. Por ora não quero saber de nada", disse. "Espero que em breve isso se resolva. Eu estou tranquilo. Quero que eu e clube fiquem feliz."

Ao término do novo contrato, Guerrero terá 33 anos. Ele não descartou um possível retorno à Europa e disse que tudo dependerá de sua condição física. O atacante peruano voltou a falar que gostaria de encerrar a carreira no Alianza Lima, do Peru. "Sempre falei isso, saí de lá muito com cedo. Minha intenção é essa."