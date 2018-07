Paolo Guerrero é destaque de pré-convocação do Peru

O Peru foi mais um país a divulgar nesta sexta-feira uma lista com pré-convocados para a Copa América Centenário, nos Estados Unidos. O técnico argentino Ricardo Gareca chamou 40 nomes e inovou, ao deixar de fora vários veteranos normalmente convocados por ele. Um dos poucos destaques peruanos a ser chamado foi o atacante Paolo Guerrero, do Flamengo.

Gareca terá menos de um mês para reduzir esta lista para apenas 23 nomes, e Guerrero deverá estar presente no torneio que acontecerá de 3 a 26 de junho. Caso seja confirmado, o atacante será desfalque para o Flamengo em diversas rodadas do Campeonato Brasileiro, que não será paralisado durante a Copa América.

A grande surpresa da lista ficou por conta da ausência dos veteranos. Os atacantes Claudio Pizarro, do Werder Bremen, e Jefferson Farfán, do Al-Jazira, além do meia Juan Manuel Vargas, do Betis, foram esquecidos por Gareca, apesar de serem considerados alguns dos principais destaques do futebol do país.

De acordo com a imprensa peruana, a ausência seria uma punição a estes jogadores, uma vez que Gareca já deixou claro sua insatisfação com o futebol da seleção nas últimas partidas da seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Carlos

Ascues, Carlos Zambrano, André Carrillo e Luis Advíncula, outros normalmente convocados, também ficaram de fora.

A seleção peruana está no Grupo B da Copa América, o mesmo do Brasil, que conta também com Haiti e Equador. A estreia será no dia 4 de junho, diante dos haitianos, no estádio Seattle Field.

Confira a lista de pré-convocados do Peru para a Copa América Centenário:

Goleiros: Carlos Cáceda (Universitario), Pedro Gallese (Juan Áurich), Diego Penny (Sporting Cristal) e José Carvallo (UTC).

Defensores: Luis Abram (Sporting Cristal), Miguel Araújo (Alianza Lima), Horacio Benincasa (Universitario), Alexander Callens (Numancia-ESP), Jair Céspedes (Sporting Cristal), Aldo Corzo (Deportivo Municipal), Alexis Cossio (Sporting Cristal), Paolo De la Haza (Juan Áurich), Christian Ramos (Juan Áurich), Renzo Revorêdo (Sporting Cristal), Alberto Rodríguez (Sporting Cristal), Miguel Trauco (Universitario) e Yoshimar Yotún (Malmoe-SUE).

Meio-campistas: Renato Tapia (Feyenoord-HOL), Armando Alfageme (Deportivo Municipal), Adán Balbín (Universitario), Josepmir Ballón (Sporting Cristal), Cristian Benavente (Charleroi-BEL), Luiz da Silva (PSV-HOL), Christófer Gonzáles (Colo Colo-CHI), Alejandro Hohberg (César Vallejo), Carlos Lobatón (Sporting Cristal), Andy Polo (Universitario), Ángel Romero (Universitario), Joel Sánchez (San Martín), Marcio Valverde (Real Garcilaso), Oscar Vílchez (Alianza Lima) e Christian Cueva (Toluca-MEX).

Atacantes: Irven Ávila (Sporting Cristal), Iván Bulos (O'Higgins-CHI), Édison Flores (Universitario), Paolo Guerrero (Flamengo), Julio Landauri(Alianza Lima), Yordy Reyna (Red Bull Salzburg-AUS), Raúl Ruidíaz (Universitario) e Mario Velarde (Unión Comercio).