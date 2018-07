Paolo Guerrero tem lesão leve e tranquiliza o Corinthians

SÃO PAULO - Não passou de um susto a lesão sofrida pelo atacante Paolo Guerrero na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Comercial, na noite de quarta-feira, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O exame de ressonância magnética realizado pelo peruano detectou apenas uma entorse simples no joelho direito do jogador.

O resultado traz um alívio para o Corinthians, pois havia o temor de que a lesão de Guerrero fosse grave e até que o atacante tivesse que passar por uma cirurgia. Agora, porém, o peruano precisará realizar apenas tratamento convencional, que deve durar uma semana, para em seguida ser liberado pelo departamento médico e retornar aos treinamentos.

Assim, Guerrero já está fora da partida contra o Linense, na próxima quarta-feira, fora de casa, e dificilmente terá condições de encarar o São Paulo, em clássico marcado para 9 de março. O peruano, então, deve voltar ao Corinthians no jogo contra o Penapolense, no dia 16.

Guerrero se contundiu logo no início do jogo contra o Comercial e foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo. Sem o peruano, a tendência é que o técnico Mano Menezes opte pela escalação de Emerson Sheik no ataque corintiano. O treinador também pode usar Luciano, autor de dois gols na última quarta-feira.

Em preparação para encarar o Linense, o Corinthians treina em dois períodos nesta sexta-feira. O elenco volta a trabalhar neste sábado, pela manhã, sendo liberado em seguida. A reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira.