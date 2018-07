Paolo Guerrero veste a camisa do Flamengo pela primeira vez

Depois de apresentar oficialmente Emerson Sheik, o torcedor do Flamengo tem outro motivo para se animar para a sequência do Brasileirão. Paolo Guerrero vestiu pela primeira vez a camisa do rubro-negro e a imagem do novo camisa 9 foi publicada nas redes sociais do clube.

"Bem vestido, hein, Guerrero! #IssoAquiÉFlamengo", dizia a página da equipe carioca. Guerrero está no Chile disputando a Copa América e deve estrear assim que a seleção do Peru termine sua participação na competição.

Quando voltar ao Brasil, o atacante poderá formar um forte trio de ataque ao lado de Marcelo Cirino e Emerson Sheik. O Flamengo ocupa a 16ª posição do Campeonato Brasileiro e não vê a hora de poder contar com o ex-jogador do Corinthians.

O clube carioca não divulgou os valores da negociação com o atacante, mas o salário de Guerrero deve girar em torno de R$ 600 mil mensais e terá duração de três anos.