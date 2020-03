Paolo Maldini e seu filho Daniel são diagnosticados com o coronavírus

, um dos maiores jogadores da história doe do futebol italiano, testou positivo para o, de acordo com um comunicado emitido neste sábado pelo clube rubro-negro. O mesmo ocorreu com seu filho, que recentemente fez sua estreia pelo time principal milanista.

Atualmente ocupando o cargo de diretor técnico do Milan, Maldini, que está com 51 anos, foi submetido a um teste na sexta-feira porque recentemente teve contato com uma pessoa que foi diagnosticada com a covid-19. Na sequência, Daniel, de 18 anos, também teve de passar por um exame.

Neste sábado, pai e filho receberam os resultados, e ambos foram positivos. Segundo o comunicado do Milan, eles estão em casa há duas semanas, sem contato com outras pessoas, e o estado de saúde dos dois é bom. Maldini e Daniel continuarão isolados em sua residência até completarem o período de quarentena.

Em sua carreira de mais de 20 anos, Maldini defendeu apenas o Milan e a seleção da Itália, primeiro como lateral-esquerdo e depois como zagueiro. Pelo clube, ele venceu tudo o que era possível vencer - foram cinco títulos europeus, três mundiais e sete italianos, entre outras conquistas. Pela seleção, o jogador foi vice-campeão mundial em 1994 e europeu em 2000.

Daniel, por sua vez, é atacante e disputou sua primeira partida com a equipe profissional do Milan no dia 2 de fevereiro, quando a equipe rubro-negra empatou por 1 a 1 com o Verona, em Milão.

A Itália é o país europeu mais afetado pela pandemia do coronavírus, com uma quantidade alarmante de mortes: até a noite deste sábado, o país tinha 4.825 falecimentos por causa da covid-19, a maior marca do mundo. No total, mais de 53 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença, entre elas alguns jogadores de futebol, como o argentino Paulo Dybala, da Juventus.