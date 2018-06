Papa Francisco diz que Copa é oportunidade para diálogo entre nações

O papa Francisco aproveitou discurso feito na Praça São Pedro, na Cidade do Vaticano, nesta quarta-feira, para desejar uma boa realização de Copa do Mundo. O torneio vai ter início nesta quinta-feira, com a partida entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, às 12 horas (de Brasília), em Moscou.

"Vai começar a Copa do Mundo na Rússia. Desejo enviar minha cordial saudação a jogadores e organizadores, assim como a pessoas que vão acompanhar, por meio de veículos de comunicação, esse evento que ultrapassa fronteiras", disse o pontífice.

De acordo com o papa, o Mundial é uma oportunidade de confraternização entre os povos. "Que essa importante manifestação esportiva possa se tornar uma ocasião de encontro com diálogo e fraternidade entre culturas e religiões diversas, favorecendo a solidariedade e a paz entre as nações", desejou o argentino.

Nascido em Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio é torcedor declarado do San Lorenzo, clube do qual já foi sócio. Desde que se tornou papa, em 2013, Francisco utiliza referências esportivas em suas manifestações e recebe atletas de diferentes modalidades.