Papa promoverá amistoso beneficente com lendas do futebol

O jogo "Unidos pela Paz" terá a participação de Ronaldinho Gaúcho, Maradona, Roberto Carlos e Totti. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h15 da Itália, no Estádio Olímpico de Roma. É a terceira edição do evento que tem como objetivo recolher fundos para apoiar iniciativas educacionais para vítimas de guerra pelo mundo, especialmente na Síria, além de angariar recursos para os programas sociais da Fundação papal 'Scholas Ocurrentes'.

O dinheiro recolhido também será usado para ajudar vítimas do terremoto que atormentou Itália, em agosto, assim como programas de ajuda para crianças com deficiência no país. Segundo os organizadores, o papa Francisco afirmou que é tempo de mostrar que é possível promover a paz através do futebol.

Os jogadores se reunirão à tarde com o papa em uma audiência privada, onde receberão ramos de oliveira simbolizando a paz. Antes de o jogo começar, Francisco fará um discurso de abertura e uma benção no estádio. Zambrotta, Di Natale, Hernán Crespo, Rodrigo Taddei, entre outros craques do futebol, também participarão da partida.