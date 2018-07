Papa recebe jogadores de Milan e Juventus antes da final

Os elencos de Milan e Juventus receberam o alento do papa na véspera da decisão da Copa da Itália, que será disputada neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma. Nesta sexta-feira, o papa Francisco deu a sua bênção aos jogadores, treinadores e suas famílias durante uma audiência realizada no Palácio Apostólico.

O papa argentino, conhecido por ser um fã de futebol, disse aos times que eles devem promover os valores positivos do esporte: harmonia, confiança, amizade e diálogo. "Vocês são campeões do esporte, mas, acima de tudo, campeões na vida", disse.

Nesta sexta-feira, além das delegações de Milan e Juventus, que vão disputar da final da 68ª edição da Copa da Itália, também participaram da audiência membros da liga italiana de futebol, liderada pelo presidente Maurizio Beretta, e a equipe de arbitragem que vai comandar o jogo deste sábado.

O papa Francisco é torcedor do San Lorenzo, tem uma enorme coleção de camisetas que ganhou nas diversas vezes recebeu jogadores de todo o mundo. Das mãos de Beretta, ele recebeu a bola que será utilizada na decisão da Copa da Itália, além de uma réplica do troféu que será entregue ao time vencedor neste sábado.