Papa recebe réplica de troféu de campeão argentino

ROMA - O papa Francisco deu sorte ao San Lorenzo, clube do qual é torcedor fanático, e no seu primeiro semestre de papado já viu a equipe ser campeã argentina. Nesta quarta-feira, o pontífice recebeu no Vaticano uma réplica do troféu levantado domingo pelo San Lorenzo, campeão do Torneio Apertura.

Um pequeno grupo de dirigentes e jogadores do San Lorenzo encontrou Francisco nas escadarias da Basílica de São Pedro, após a tradicional de audiência de quarta-feira. Além da réplica do troféu, o papa ganhou também uma jaqueta do clube com a inscrição "Francisco campeão".

O San Lorenzo se sagrou campeão pela 15.ª vez no domingo, na rodada final do Torneio Apertura. O título veio com o empate com o Vélez Sarsfield, por 0 a 0, e com a igualdade entre Newell''s Old Boys e Lanús, por 2 a 2. Os quatro times tinham chances de título, mas os dois empates acabaram beneficiando o San Lorenzo.