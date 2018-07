Paquetá admite atuação irregular e destaca importância de triunfo para o Botafogo

O técnico Marcos Paquetá reconheceu que o Botafogo não teve grande atuação na noite de quinta-feira, mas preferiu valorizar a importância de o time ter conseguido superar a Chapecoense por 1 a 0, no Engenhão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória da equipe após a retomada da competição, paralisada durante a Copa do Mundo, e também sob o comando do treinador.

"Resultado positivo sempre é importante para resgatar valores, impulsionar a equipe. Precisávamos. Ninguém comemorou muito, todos estão conscientes. Não fizemos o jogo que queríamos, poderia ser melhor, houve nervosismo de querer vencer o jogo", disse Paquetá.

Nos compromissos anteriores, o Botafogo havia perdido por 2 a 0 para Corinthians e Flamengo, agora se reabilitando no Brasileirão. E embora tenha reconhecido a atuação irregular da sua equipe, o treinador também enxergou melhora em alguns aspectos.

"Jogamos bem os outros jogos. Depois do gol, havia a necessidade de ter mais tranquilidade, mas administramos. Mesmo com pouca posse de bola, fizemos o gol, finalizamos mais, acertamos o gol, retomamos bolas. Algumas coisas evoluíram", comentou.

Com o time sob desconfiança, os botafoguenses que foram ao Engenhão cobraram bastante a equipe durante a partida de quinta-feira e chegou a vaiar Valencia e Marcinho, que foi o autor do gol da vitória. Paquetá assegurou compreender as cobranças, mas também pediu maior presença da torcida - o estádio recebeu apenas 7.602 torcedores na partida contra a Chapecoense.

"Torcedor tem que entender que temos dificuldades, apoiar e vir aqui. Tem que vir, não adianta ficar de casa criticando. Torcedor do Botafogo cobra muito, estou acostumado, tem que existir, jogador tem que estar pronto para isso. Ter paciência e focar no trabalho. Torcedor tem que vir apoiar o tempo todo, independentemente da situação, pode criticar, mas empurrando o time para frente. Pedimos que apoiem e lutem, porque trabalhamos muito em prol dos resultados", afirmou.

Com a vitória, o Botafogo ascendeu para o décimo lugar no Brasileirão, com 20 pontos. O time voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Internacional, no Beira-Rio, pela 16ª rodada.