Paquetá admite limitações do Botafogo, mas sonha alto: 'Objetivo é ser campeão'

Recém-chegado ao comando do Botafogo, Marcos Paquetá sonha alto. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, o treinador reconheceu que a equipe tem limitações, mas disse que é possível pensar no título do Campeonato Brasileiro.

"Objetivo é ser campeão", afirmou o técnico, para depois fazer uma ponderação. "Todas as equipes têm limitações. Temos que buscar os objetivos dentro dessas limitações. Primeiro é ficar na zona da Libertadores. Temos que pensar alto", completou.

Marcos Paquetá assumiu o comando do time alvinegro há pouco mais de duas semanas. Na competição nacional, o time carioca ocupa a nona colocação com 17 pontos - a 10 do Flamengo, que lidera a competição. O treinador tem aproveitado a pausa do calendário em razão da Copa do Mundo da Rússia para conhecer o elenco e fazer ajustes na equipe, que ainda não tem uma escalação definida para o retorno do Brasileirão.

"Fizemos testes. Deixo claro que comigo todos podem ter chances. Estão todos concorrendo. Isso eleva o nível de todos", disse Marcos Paquetá, que aprovou as vitórias por 2 a 1 sobre América-RJ e Nova Iguaçu nos jogos-treino. "Jogar contra equipes em ritmo de competição é mais difícil do que jogar contra equipes que não estão. Aproveitamos os jogos-treino para manter o ritmo e acertar algumas situações", acrescentou.

Ao contrário de boa parte dos times brasileiros, o Botafogo não foi às compras nesta janela de transferências. O treinador não lamentou a falta de reforços e disse que o clube só irá contratar se for para trazer jogadores que venham para fazer a diferença. "O Botafogo optou por manter a base. Muitas equipes perderam jogadores. Para trazer um jogador, tem que trazer alguém que vá fazer a diferença. Nosso radar está aceso. Todo bom jogador será bem-vindo", avaliou.

O primeiro compromisso do Botafogo assim que as competições foram retomadas será diante do Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo. O duelo é válido pela 13.ª rodada do Brasileirão.