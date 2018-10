Paquetá afirma que o Flamengo vai buscar o título do Brasileirão

A vitória convincente do Flamengo sobre o Corinthians por 3 a 0, nesta sexta-feira à noite, em São Paulo, tirou um grande peso nas costas dos jogadores rubro-negros. Após o jogo, todos se uniram e foram até o fundo do gol, onde estavam os torcedores, para agradecer o apoio. Enquanto isso, Lucas Paquetá, herói da vitória, demonstrou confiança numa virada nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com 52 pontos, o time carioca aparece em terceiro lugar, na briga direta pela liderança.

"Estou muito feliz, porque a gente sabia o quanto era importante vencer. Nós temos que valorizar o que fizemos. Demos a vida, o suor e graças a Deus saíram os gols e conseguimos os três pontos", explicou o artilheiro da noite para completar em seguida: "A gente tem um sonho e vai fazer por onde. Sabemos que temos que mudar algumas coisas, mas vamos fazer isso e buscar o título".

Para o lateral-esquerdo Renê, autor do terceiro gol já nos acréscimos, o time ganhou novo ânimo com a chegada do técnico Dorival Júnior. "Ele levantou a nossa confiança, porque sabia que a gente vinha de uma eliminação doída na Copa do Brasil (para o Corinthians). O professor procurou conversar e nos motivar. Em campo, acho que acertamos o último passe. É só caprichar um pouco mais, que dá certo", disse.

Renê voltou a inocentar os atacantes, ainda criticados pela falta de gols. "A culpa às vezes não é apenas deles (atacantes). A gente sabe que eles vivem de gols, mas a gente cobra todos, durante toda a semana. Vamos desta forma até o final", concluiu.