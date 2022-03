Paquetá defende Neymar de críticas e revela orgulho por campanha da seleção nas Eliminatórias

O meia-atacante Lucas Paquetá, do Lyon, defendeu o camisa 10 Neymar das fortes críticas recebidas após nova eliminação precoce do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Rivais no Campeonato Francês e entrosados com a camisa da seleção brasileira, Lucas Paquetá e Neymar estão novamente juntos para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Recentemente, o jornalista francês Daniel Riolo afirmou, durante um programa de TV, que Neymar "quase não treina" e que "chega no PSG em um estado lamentável, no limite de estar bêbado". Após elogiar o profissionalismo do companheiro de seleção, Paquetá questionou a veracidade das declarações feitas pelo jornalista.

"O Neymar, acima de tudo, é uma grande pessoa e um grande profissional, que tem um talento incrível e é nosso melhor jogador. Tê-lo na equipe é um privilégio. A cobrança existe, independente de momento. Isso é até desrespeitoso de falar e transmitir informações que não sejam verdadeiras. Obviamente ele não comentou isso, mas não acredito que seja verdade. As pessoas acabam falando demais e acabam nos afetando. É até difícil filtrar tudo isso. Acredito que o Neymar é um excelente profissional e que ele não tenha feito isso", afirmou Paquetá.

O jogador do Lyon ainda exaltou a capacidade e experiência defensiva da seleção brasileira, valorizando a entrega dos atacantes para ajudar na marcação. Paquetá revelou estar orgulhoso da campanha histórica feita pela seleção nas Eliminatórias, com classificação antecipada e invicta até agora. Na quinta-feira, enfrentará o Chile no Maracanã.

"Nossa seleção tem solidez defensiva e isso passa também pelos atacantes. Vai ser mais um jogo difícil. Independente da motivação deles, a nossa motivação é muito clara, é a Copa do Mundo, a preparação. A classificação nos enche de orgulho, é uma conquista não ter perdido e estar fazendo uma campanha muito boa. Isso nos dá muita confiança para seguir vencendo. Cada jogo é muito importante, independente da classificação", completou o meia.

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Paquetá teve um início de carreira turbulento na Europa e contou com a ajuda de Juninho Pernambucano, ídolo do Vasco, para reencontrar o bom futebol no Lyon.

"Minha caminhada é igual a de todo atleta, passa por momentos difíceis e momentos felizes. No Flamengo, eu comecei a me transformar em um jogador, no Milan tive, sim, as adversidades, mas que me trouxeram experiência e um pouco mais de casca para suportar momentos de mais dificuldade. No Lyon me encontrei muito bem, isso fez toda diferença, encontrar amigos como o Juninho (Pernambucano), que foi uma pessoa fundamental para mim. Isso me devolveu a confiança, acho que tenho muito a aprender e fico feliz pelo meu momento atual", finalizou.

O Brasil segue em preparação para enfrentar o Chile na próxima quinta-feira no estádio do Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Depois, a seleção viaja até La Paz, onde visita a Bolívia. A seleção ainda tem pendente o clássico com a Argentina, interrompido nos primeiros minutos em setembro do ano passado. A partida ainda não tem nova data para ser disputada.