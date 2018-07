Paquetá sonha com Copa de 2022 e defende Neymar de 'críticas exageradas'

Um dos jogadores que devem fazer parte do processo de renovação da seleção brasileira em um novo ciclo que está prestes a começar, o meia Lucas Paquetá, do Flamengo, reconheceu que vive grande expectativa de ser convocado por Tite - ou por outro técnico - e disse que sonha em disputar o Mundial de 2022, no Catar.

"Torcemos, vibramos e sofremos pela seleção. Foi difícil de aceitar, mas segue o trabalho. Perdemos para grande equipe. Posso dizer que sonho estar na próxima Copa. Trabalho para isso, espero estar pronto para corresponder. Espero ser lembrado", disse.

O meia que é cria da base do Flamengo deu entrevista coletiva nesta terça-feira. Além de manifestar a vontade em vestir a camisa da seleção brasileira, Paquetá saiu em defesa de Neymar. Para o flamenguista, o astro do Paris Saint-Germain é um gênio e tem recebido críticas e cobranças exageradas por seu comportamento em campo.

"Queria entender como conseguem criticam o Neymar. Cara que faz tudo pelo País, veio de lesão, é um gênio. Não o critico em nada. Leva muita pancada, acontece. Ele tem que se prevenir, se proteger. Acho que foram muito exageradas (as críticas e cobranças). É um craque que faz tudo pelo Brasil", opinou.

Paquetá também falou sobre um possível interesse de clubes europeus em seu futebol e sobre sua renovação com o clube rubro-negro. "Creio que quando chegar algo o Fla vai estar ciente e deixo isso para o meu empresário. Quero continuar jogando. Se chegar algo eles vão saber como tratar", afirmou o camisa 11, que ainda negocia com o Flamengo a sua renovação de contrato.

Lucas Paquetá e seus companheiros entram em campo no retorno das competições após a Copa do Mundo da Rússia no próximo dia 18. O adversário será o São Paulo, às 21h45, no Maracanã, e confronto será válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.