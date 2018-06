Paquetá exalta trabalho de Barbieri no Flamengo e crava: 'Para nós, é efetivo'

O Flamengo vive ótimo momento na temporada, e parte deste sucesso recente passa pelo nome de Maurício Barbieri. Depois de assumir a vaga de Paulo César Carpegiani sob desconfiança e sofrer nas primeiras partidas, ele conseguiu impor seu trabalho e levou o time à liderança do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo o rótulo de "interino" abala seu prestígio com os atletas.

"Para nós, o Barbieri é efetivo. Compramos a ideia dele, que nos deixa super à vontade para nos posicionarmos. Fico feliz por ele. Graças a Deus, as coisas estão caminhando bem e o Flamengo só tem a ganhar com isso", declarou o meia Lucas Paquetá nesta quarta-feira.

Barbieri segue invicto no comando do Flamengo. Depois de um começo devagar, com três empates em quatro partidas, o interino emendou três triunfos consecutivos. Paquetá foi um dos que se beneficiaram com o novo técnico, cresceu de produção e inclusive já teria atraído olhares de clubes do exterior.

"Tenho contrato até 2020 e lá em casa e a gente não conversou sobre isso (possibilidade de transferência). Meu foco é dar o meu melhor pelo clube e ajudá-lo a conquistar os resultados positivos", afirmou o jogador, que teria recebido sondagens da Itália.

Nesta quinta-feira, Paquetá e o Flamengo voltam a campo para encarar a Ponte Preta em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time carioca venceu a primeira partida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate em casa, no Maracanã, para avançar.

"A gente sabe da dificuldade que é um jogo de mata-mata. Fizemos o resultado em um jogo na casa deles. Agora, com a nossa torcida, vamos entrar concentrados para conseguir o resultado positivo", comentou Paquetá.