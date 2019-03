Paquetá lembra de Zico, Pelé e Ronaldinho e promete enquadrar camisa 10 do Brasil

Ainda um novato na seleção brasileira, Lucas Paquetá fará neste sábado sua primeira partida como titular da equipe de Tite, no amistoso diante do Panamá, em Portugal. E logo de cara, o jogador de 21 anos terá a incumbência de vestir a camisa 10, que já pertenceu a tantos craques.

"Ronaldinho, Pelé, Zico... São tantos jogadores que já vestiram essa camisa. Hoje, tenho a oportunidade e espero dar o meu melhor para corresponder essas expectativas", declarou nesta quinta-feira. "Vou colocar (a camisa) em um quadro, sem dúvida, e mostrar para a família, ter história para contar."

Ainda dando os primeiros passos na carreira, Paquetá é uma das esperanças da seleção brasileira visando a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e representa o rejuvenescimento da equipe. Mesmo com a pouca idade, o ex-flamenguista mostrou-se pronto para a responsabilidade de vestir uma camisa tão importante na história do País.

"Você disse que a camisa 10 tem um peso grande e eu concordo. Mas a camisa da seleção, no geral, tem seu peso. São cinco estrelas, não importa a numeração. Farei meu trabalho para conquistar meu espaço", apontou.

Paquetá deixou o Flamengo no fim da última temporada e se transferiu para o Milan, onde rapidamente assumiu a titularidade e se tornou uma das principais peças da equipe. "Está sendo um período muito bom para mim e para minha família. É claro que ainda preciso me adaptar mais, melhorar. Mas fico feliz por fazer parte dessa evolução do time", comentou.

O meio-campista ainda apontou certa semelhança entre o estilo de jogo de sua equipe e o da seleção. "Os gestos táticos da seleção e do Milan são parecidos. No Milan, jogo pela ponta esquerda, a posição que eu gosto. Aqui, são grandes jogadores, e o Tite me dá liberdade para jogar. Mas a meia esquerda é a posição que prefiro."