Paquetá marca e Lyon vence o Porto no primeiro duelo das oitavas da Liga Europa

Com um belo gol do brasileiro Lucas Paquetá, o Lyon derrotou o Porto, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Porto, no primeiro duelo das oitavas de final da Liga Europa. As duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez na França, no próximo dia 17, quando o time francês vai jogar pelo empate.

Empurrado por sua torcida, o Porto começou pressionando o Lyon e exigiu pelo menos três boas defesas do goleiro Anthony Lopes. Aos poucos, com bom toque de bola, os franceses foram equilibrando a partida.

A etapa final foi totalmente diferente. O Lyon, mesmo como visitante, tomou as rédeas e criou pelo menos duas grandes oportunidades para marcar com Dembele. E o gol saiu aos 14 minutos, após bela jogada, que foi finalizada por Paquetá, em grande estilo. O lance precisou ser checado pelo VAR.

Mesmo com a vantagem no placar, o Lyon permaneceu no ataque e teve chance de ampliar, mas, aos 49 minutos, quase sofreu um castigo. O Porto chegou a empatar, mas o lance foi anulado por causa de impedimento.

EM SEVILHA

Outro visitante que venceu na rodada da Liga Europa foi o Eintracht Frankfurt, ao derrotar o Bétis, por 2 a 1, em Sevilha, na Espanha. E o prejuízo espanhol poderia ter sido maior, pois o goleiro Claudio Bravo foi um dos destaques, com pelo menos três belas defesas, incluindo o pênalti cobrado por Borre na segunda etapa.

O primeiro gol da partida, aos 14 minutos de jogo, foi uma pintura. Kostic pegou pela ponta esquerda e bateu por cobertura. O empate do Bétis também saiu em bela jogada individual de Fekir, ao acertar belo chute colocado de pés esquerdo.

A vitória alemã foi definida ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, com Kamada, após erro na saída de bola do time espanhol. Dia 17, o Eintracht se classifica para as quartas em caso de empate no duelo previsto para a Alemanha.