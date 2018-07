Para 40 pagantes, Goiás bate Duque de Caxias por 3 a 2

Ainda sem vencer, o Duque de Caxias permanece na lanterna da Série B, com somente quatro pontos. O Goiás, que teve quatro vitórias sob o comando do técnico Márcio Goiano, já é o sétimo colocado, com 21 pontos. O time goiano já aparece a somente dois pontos do Náutico, primeiro dentro do G-4.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Goiás começou melhor, mas sofreu o gol e teve que correr em busca do empate. Aos 13 minutos, Galvão recebeu lançamento dentro da área, dominou no peito, girou e bateu forte para vencer Harlei: 1 a 0 Duque de Caxias. O Goiás acordou e foi atrás do empate. Aos 33, Diniz aproveitou o rebote de Marcelo Carnéa após chute de Andrezinho e deixou tudo empatado no primeiro tempo.

No segundo, o Goiás voltou pressionando em busca do gol, que veio aos 24 minutos. Iarley acreditou na jogada, recuperou a bola dentro da área e tocou no canto esquerdo da meta de Marcelo: 2 a 1. Recuado, o time goiano não conseguiu se segurar e sofreu o empate. Aos 34, Bruno Veiga foi derrubado por Marcinho Guerreiro dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Tony cobrou rasteiro, no canto direito do gol de Harlei. Apesar disso, aos 40, Iarley marcou o gol da vitória goiana após passe de Max Pardalzinho.

Agora, pela 15.ª rodada, o Duque de Caxias volta a campo na próxima terça, às 21 horas, diante do Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Goiás volta a campo no próximo dia 6, um sábado, às 16h20, contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, no clássico estadual.

Ficha técnica

Duque de Caxias 2 x 3 Goiás

Duque de Caxias - Marcelo Carné; Everton Silva (Bruno), Bruno Costa, Santiago e Jórbson; Léo, Julio Cesar (Leandro Teixeira), Thiaguinho e Tony; Galvão e John (Valdiram). Técnico: Valdir Espinosa.

Goiás - Harlei; Oziel, Rafael Tolói, Ernando e Andrezinho (Amaral); Marcinho Guerreiro, Carlos Alberto, Alan Bahia e Diniz (Max Pardalzinho); Iarley e Felipe Amorim (Marcelo Costa). Técnico: Márcio Goiano.

Gols - Galvão, aos 13, e Diniz, aos 33 minutos do primeiro tempo; Iarley, aos 24 e aos 40, e Tony (pênalti), aos 35 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Thiaguinho, Léo e Santiago (Duque de Caxias); Andrezinho (Goiás).

Árbitro - Ítalo Medeiros de Azevedo (RN).

Renda - R$ 440,00.

Público - 40 pagantes.

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).