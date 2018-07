Para 59% dos brasileiros, Copa do Mundo terá problemas

SÃO PAULO - O pessimismo dos brasileiros em relação à realização da Copa do Mundo no País marca os dias que antecedem a abertura do Mundial 2014. Uma pesquisa apontou que 59% da população prevê problemas durante a competição. A proporção cai para 19% entre os latinos.

A pesquisa online da Officina Sophia Retail e eCGlobal Solutions foi realizada com 1.580 brasileiros e 1.260 latinos entre os dias 2 e 13 de maio deste ano. A Copa terá início no próximo dia 12, com a partida entre Brasil e Croácia, na Arena Corinthians. A final ocorrerá no dia 13 de julho, no Maracanã.

Poucos habitantes do País acreditam no sucesso da Copa do Mundo - apenas 9% apontou que o evento não terá problemas. Entre os latinos que participaram da pesquisa, 31% teve a mesma opinião. Já 32% brasileiros disseram que a competição terá poucos problemas e que o evento será bom - a previsão foi feita por metade dos latinos.

OTIMISMO

A realização do torneio é marcada pelo pessimismo, mas o mesmo não ocorrem em relação à campanha da seleção de Luiz Felipe Scolari. No total, 66% dos brasileiros acreditam na conquista do hexacampeonato. O time é apontado como favorito por 37% dos latinos - a Argentina foi citada por 20%.

Se o Brasil for eliminado, a seleção portuguesa terá o apoio de 15% da torcida brasileira. Alemanha e Espanha, com 13% cada, vêm em seguida. Mais de 35% dos latinos torcerão para o Brasil após uma eventual desclassificação. Deste grupo, curiosamente, 19% torce para a Argentina.