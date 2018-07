Para 74,6% dos brasileiros, Copa deixa algum tipo de legado

A campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo não traz boas recordações aos torcedores do País. Em contrapartida, a competição conquistou boa parte da população fora de campo. Segundo pesquisa da Nielsen Sports, 76,4% dos brasileiros indicam que o evento deixou algum tipo de legado. A interação humana é apontada como o principal fator, com 38% das citações, seguido de aspectos esportivo (27%), urbano (24%), econômico (9%) e ambiental (2%).

"O Mundial ficou marcado, principalmente, pela interação humana, que foi o ponto alto do evento. A união entre os torcedores brasileiros e de outras nacionalidades despertou a atenção. Além disso, a receptividade dos brasileiros, a participação dos voluntários e as estruturas das arenas também agradaram, favorecendo a melhora do clima", ressalta Thiago Maia, diretor de Nielsen Sports, responsável pelo estudo.

Para 14,8% dos entrevistados que tiveram a oportunidade de ver ao menos um jogo da Copa nas arenas, a experiência foi marcante. A segurança e a presença de pessoas treinadas para auxiliar foram os quesitos melhor avaliados, enquanto o valor dos artigos vendidos no local e a alimentação oferecida deixaram a desejar. O quesito transporte dividiu opiniões - no Sudeste ele foi avaliado positivamente, ao contrário do Nordeste.

"Apesar do cenário incerto até o começo do evento, a Copa do Mundo impactou de forma positiva as pessoas, as marcas e o consumo durante o evento. O campeonato de futebol deixou o País mais preparado para receber os Jogos Olímpicos", disse Maia.

O Mundial refletiu também de forma positiva no consumo das pessoas. No total, 84,7% dos entrevistados assistiram aos jogos em casa com a família ou com os amigos. O fato contribuiu diretamente para o crescimento de 6% da Cesta Copa do Mundo, composta por produtos que os torcedores declararam consumir durante os jogos. Cerveja foi uma das categorias que mais contribuíram para esse crescimento, variando 9,4% no período, assim como industrializados de carne (embutidos como linguiça e salsicha), com 16,3%.

Além de destaques em cidades-sede como Fortaleza e Salvador, onde se notou um elevado consumo fora do lar, o interior de São Paulo também impulsionou a Cesta Copa do Mundo, sendo a região que mais contribuiu para o seu crescimento, com uma alta movimentação dentro do lar, esperado pelo fato de a área não ter recebido os jogos.