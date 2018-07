Para a Copa, segurança fica em 1.º plano, superando turismo e telecomunicações BRASÍLIA - No segundo ciclo de planejamento para o evento, o governo federal prometeu ao longo de 2012 mais R$ 2,46 bilhões de investimentos em segurança, turismo e telecomunicações. As ações de segurança pública vão comprometer a maior parte destes recursos, R$ 1,87 bilhão. Nestas três áreas, o investimento é quase todo direto do governo federal, com a previsão de apenas R$ 18 milhões em contrapartida das sedes no turismo.