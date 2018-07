Para Adilson, Vasco não precisa de mais reforços Sétimo colocado da Série B, com oito pontos e um jogo a menos que os rivais, o Vasco ainda não cumpriu o papel de favorito ao título da segunda divisão brasileira. Nesta terça-feira à noite, apenas empatou em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, no Piauí, sendo que só conseguiu o gol salvador praticamente no último lance da partida.