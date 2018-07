Para Aguirre, Atlético-MG ganhou confiança para final após bater o Racing A suada vitória por 2 a 1 sobre o Racing, na última quarta-feira, levou o Atlético-MG de volta às quartas de final da Libertadores. Mas o técnico Diego Aguirre garante que este não foi o único benefício vindo com o resultado. Para ele, a equipe ganhou confiança para a decisão do Campeonato Mineiro deste domingo, diante do América-MG, no Independência.