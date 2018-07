Para Alan Kardec, São Paulo continua na briga pelo título do brasileiro

Derrotado pelo Corinthians no último fim de semana, o São Paulo só não viu suas chances de título ficarem mais escassas porque o Cruzeiro também perdeu (3 a 2 diante do Atlético-MG) e manteve a distância nos mesmos sete pontos do início da rodada. Até por isso o time paulista acredita que a briga pelo título esteja aberta.

Dessa forma, o discurso dos jogadores se manteve inalterado na reapresentação no CT da Barra Funda nesta segunda-feira. O grupo acredita que é possível tirar os sete pontos do Cruzeiro, que ainda segue confortável na ponta e sem ameaças.

"Continuamos olhando para frente e para o Cruzeiro. Sabemos que se conquistarmos os seis pontos em casa temos condições de continuar brigando pelo título", afirmou Alan Kardec, já projetando as partidas contra Flamengo (quarta) e Fluminense (sábado), ambas no Morumbi.

Apesar do otimismo, Kardec sabe que é fundamental conquistar duas vitórias em casa sob o risco de novos tropeços minarem de vez as chances de uma reação. Até por isso, o atacante vê o São Paulo com a obrigação de não deixar pontos para trás e apostar em vacilos do Cruzeiro, que faz jogos fora contra Sport e Coritiba.

"Se eles aumentarem fica cada vez mais difícil. Se contássemos com duas vitórias a diferença cairia, mas o Brasileiro é isso, às vezes faltando duas ou três rodadas você tem vários times brigando pela ponta. Temos que pensar em seis pontos por estarmos em casa", projetou.