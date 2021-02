Pará alcança a marca de 250 jogos pelo Santos e é homenageado: 'Me sinto honrado'

Um dos jogadores mais experientes do Santos e o atleta com mais partidas do atual elenco, Pará completou 250 jogos com a camisa do time alvinegro na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, na Vila Belmiro, no último sábado, e foi homenageado nesta segunda-feira. O clube surpreendeu o lateral-direito com a presença de sua família no CT Rei Pelé e lhe entregou uma placa.

O lateral-direito ganhou uma placa das mãos do ídolo Renato, ex-jogador e hoje coordenador do Santos, por ter alcançando a marca expressiva. Além disso, ele recebeu nesta segunda a visita da mulher e dos filhos após o treino.

"É motivo de orgulho. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de completar 250 jogos com essa camiseta tão consagrada no futebol brasileiro e mundial. Temos aqui o melhor jogador de todos os tempos, que é o Pelé. Eu me sinto honrado e privilegiado de fazer parte dessa história", disse Pará à Santos TV, que fez o registro da homenagem.

"Fui pego de surpresa aqui com a presença da minha família. Estou até tremendo, emocionado. É uma marca tão expressiva, 250 jogos não é para qualquer um. Quero entrar cada vez mais para a história desse clube", completou o jogador, um dos líderes do elenco comandado por Cuca.

Muita história com o #MantoSagrado! Veja como foi a homenagem aos 250 jogos do nosso lateral Pará! pic.twitter.com/yKYvg20aOs — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 15, 2021

Pará está em sua segunda passagem no Santos. Ele também vestiu a camisa do time alvinegro de 2008 a 2012, quando conquistou cinco títulos: Copa do Brasil (2010), Libertadores (2011) e Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012). Em outubro do ano passado, seu contrato foi ampliado até o fim de 2022.

O Santos volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Corinthians, no clássico na Vila Belmiro, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, a equipe ocupa a nona colocação e briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, da qual é vice-campeã.