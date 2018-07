Para Allegri, confronto entre Juventus e Bayern 'parece mais uma semifinal' O duelo entre Juventus e Bayern de Munique vai tirar um favorito do caminho do título da Liga dos Campeões. De um lado, o atual vice-campeão europeu e líder do Campeonato Italiano. Do outro, o campeão da Liga de três temporadas atrás, que caminha a passos largos para mais um título no Alemão.