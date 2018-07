Para Amauri, Lippi acertou em não levá-lo para Copa

O atacante brasileiro naturalizado italiano Amauri surpreendeu nesta terça-feira ao afirmar que o treinador Marcello Lippi fez certo de tê-lo deixado de fora da Copa do Mundo da África do Sul. O jogador isentou o técnico da Itália dizendo que questões burocráticas o impediram de disputar seu primeiro Mundial.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

"O passaporte chegou tarde e assim não tive sequer a oportunidade de disputar um amistoso (com a seleção). Então, foi uma decisão justa. Eu faria o mesmo que Lippi", revelou Amauri, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal Gazzetta dello Sport.

Entretanto, o jogador tem esperança de ser convocado para a seleção italiana e participar de competições internacionais. "Tenho quase 30 anos (completará em junho), tenho tempo para um Campeonato Europeu e um Mundial", acredita Amauri, que não fez uma boa temporada pela Juventus.

No último Campeonato Italiano, ele anotou apenas cinco gols, marca bem inferior em relação ao seu primeiro ano na equipe de Turim, quando fez 12 gols. O time também não passa por uma boa fase. Com a sétima posição na competição nacional, não conseguiu a classificação para a Liga dos Campeões, se contentando com a Liga Europa.

Para mudar o panorama para a próxima temporada, a Juventus contratou o treinador Luigi Del Neri, comandante da Sampdoria na conquista de uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões.