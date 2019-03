Para amenizar maratona, Cruzeiro pede para pegar Patrocinense no sábado

Depois de um mês de fevereiro tranquilo com apenas quatro jogos disputados, o Cruzeiro entrou em março preparado para uma sequência desgastante com partidas pelo Campeonato Mineiro e pela fase de grupos da Copa Libertadores. Até teve um refresco na semana passada com o adiamento do duelo contra o Deportivo Lara, da Venezuela, mas agora a maratona se intensificará com os confrontos decisivos pelo Estadual e a sequência da competição continental.

Por isso, o clube, atendendo um pedido do técnico Mano Menezes, fez um pedido à Federação Mineira de Futebol (FMF) e foi atendido com a marcação do jogo contra a Patrocinense, pelas quartas de final, para este sábado, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O motivo é ter um dia a mais de preparação para encarar os venezuelanos na próxima quarta-feira, também em casa.

"A gente acha mais coerente o fato de termos um dia a mais para a quarta-feira que vem. Como é um jogo decisivo, de sábado para quarta a gente vai certamente rodar menos (o time). São jogos decisivos, importantíssimos. Então, vamos ganhar um dia a mais do que seria o normal, se fôssemos jogar no domingo. Por isso a nossa intenção era a de jogar no sábado. Como uma das equipes (de Belo Horizonte) sempre vai jogar no sábado e outra no domingo, achamos mais coerente que fosse a gente nesse momento, por isso fizemos a solicitação", explanou Mano Menezes.

"São jogos que vão elevar o nível da tensão. As recuperações tendem a ser um pouquinho mais lentas porque envolve um emocional mais forte. Então temos que tomar um cuidado. Estou tranquilo e confiante de que podemos fazer bons resultados nesses jogos que temos pela frente", enfatizou o treinador.

Caso conquiste uma vaga nas semifinais do Estadual, o Cruzeiro terá agenda cheia e viagens desgastantes pela frente - como uma para Guayaquil, no Equador, para encarar o Emelec pela Libertadores. Jogará de forma consecutiva nos meios e nos finais de semana pelo menos até o final de abril, quando começará o Campeonato Brasileiro.

Para este sábado, o volante argentino Ariel Cabral pede concentração para que o Cruzeiro não seja surpreendido em seus domínios. "Vamos procurar entrar concentrados no sábado, como foi na quarta-feira (contra a Caldense). Defender bem e atacar bastante para continuar avançando. A gente tem de ir passo a passo. Temos de entrar com a cabeça no lugar, concentrados", disse.

O Cruzeiro não terá o volante Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo diante da Caldense. Mano Menezes não revelou quem irá substituir o capitão, mas segundo Ariel Cabral, o setor tem peças de sobra para o treinador fazer uma boa escolha.

"Vamos ter a ausência do capitão, mas temos jogadores para entrar em campo e fazer o que o Mano quer. Está todo mundo à disposição do Mano, todo mundo de qualidade. Ele não terá problema para escolher jogador. Estamos trabalhando, procurando estar focado sempre. Quando o Mano decidiu por mim, dei a resposta. A gente treina, se dedica, parar, quando entrar, fazer as coisas bem feitas", concluiu.