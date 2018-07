Para Ancelotti, atacantes fizeram vitória sobre Galatasaray ser fácil

ISTAMBU - Após a goleada por 6 a 1 sobre o Galatasaray, em plena Istambul, o técnico Carlo Ancelotti não tem do que reclamar da estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões. Na entrevista coletiva, o italiano relacionou o placar elástico à atuação de Benzema e Cristiano Ronaldo. O francês fez um gol. O português, três.

"A partida foi boa e o resultado fantástica. Depois do gol do Isco, a partida foi fácil. Nos defendemos bem e depois saímos no contra-ataque. Quando Benezema e Cristiano Ronaldo estão numa boa noite, é muito fácil. Ganhar aqui não é fácil. Tem muita pressão. É bom para melhorar a nossa confiança", comentou Ancelotti.

Ele admite, porém, que o placar foi exagerado. "O resultado não foi fiel à partida. Foi difícil na minha opinião e o Galatasaray jogou um grande primeiro tempo. Tivemos muitas dificuldades até o primeiro gol. Controlamos atrás, mas eles pressionaram muito", reforçou o treinador.