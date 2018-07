Para André Santos, título deu mais tranquilidade ao Flamengo

RIO - Os jogadores do Flamengo não tiveram muito tempo para comemorar o título do Campeonato Carioca conquistado no domingo. Nesta terça-feira os atletas já se apresentaram ao clube para dar início à preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo, contra o Goiás, em Brasília.

Neste treinamento, os jogadores não foram para dentro de campo. Assim, escaparam da forte chuva que cobria a cidade do Rio de Janeiro. Os atletas apenas realizaram um trabalho de recuperação física na academia do CT do Ninho do Urubu.

Em coletiva após o treino, o lateral-esquerdo André Santos afirmou que se reapresentar após o título deu à equipe mais tranquilidade para o início do Brasileiro. "Não tem melhor coisa do que eu me reapresentar aqui com um título, sabendo que tenho pela frente um ano de grandes batalhas. O Brasileiro vem aí. É um campeonato muito equilibrado, com grandes equipes. Temos de ter muita inteligência nesses primeiros jogos, para depois ficarmos tranquilos durante a paralisação para a Copa do Mundo", disse o lateral.