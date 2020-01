Para Antony, entrosamento com parceiros de ataque será decisivo no Pré-Olímpico

A seleção brasileira sub-23 está na fase final de preparação para o Pré-Olímpico da Colômbia e seus jogadores não veem a hora de começar a luta por uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020. Um dos mais ansiosos é o atacante Antony, que há um ano defendia o São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e hoje é um dos destaques da equipe comandada pelo técnico André Jardine.

Embora o tempo para treinar seja curto e a convocação original de Jardine tenha sido desfigurada porque vários clubes da Europa se recusaram a ceder os seus jogadores, Antony está confiante em um bom desempenho da equipe na Colômbia, especialmente do ataque. Ele já está habituado a jogar ao lado de Paulinho, do Bayer Leverkusen, e Matheus Cunha, do RB Leipzig, e tem certeza de que esse entrosamento vai ajudar muito o time nacional.

"Nós nos conhecemos há muito tempo. Ainda não sei qual será o time titular, mas nós nos damos muito bem. Jogamos juntos desde Toulon (torneio vencido pelo Brasil no ano passado), então um já sabe onde os outros estão", comentou o atacante são-paulino.

Antony experimentou um grande crescimento em sua carreira em 2019, ano em que se tornou titular do São Paulo e conquistou o seu espaço na seleção olímpica. A ascensão foi bastante rápida, mas ele garante que conseguiu lidar bem com o sucesso. "Resumo meu ano em amadurecimento, de um menino para um homem. Tudo aconteceu muito rapidamente na minha vida e eu soube lidar com isso com o apoio da minha família. E hoje estou aqui realizando um sonho, que é vestir a camisa da seleção".

Após uma semana de treinos, a equipe de André Jardine fará neste domingo na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o seu primeiro amistoso de preparação para o Pré-Olímpico. O adversário será o Boavista, clube que vai disputar o Campeonato Carioca. Na terça-feira, o time olímpico enfrentará a Portuguesa-RJ no mesmo local e no dia seguinte viajará para Armênia, na Colômbia, onde ficará concentrado durante a primeira fase da competição.

A estreia do Brasil no Pré-Olímpico da Colômbia está marcada para o próximo dia 19 contra o Peru, às 22 horas (de Brasília). Os outros adversários da primeira fase serão Bolívia, Paraguai e Uruguai.