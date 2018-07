Para apoiar 'vencedor', CBF considera mudar voto na eleição da Fifa

Oficialmente, a CBF vai votar pelo europeu Gianni Infantino para o cargo de presidente da Fifa. Mas, faltando poucos dias para a eleição marcada para sexta-feira, membros do alto escalão da entidade não escondem que podem mudar de lado. O motivo: garantir que o Brasil esteja "do lado do vencedor". Nos últimos dias, os dirigentes brasileiros passaram a ser assediados de forma constante por Salman Al-Khalifa, do Bahrein, e que se apresenta como o favorito no pleito. Seus assessores, na esperança de convencer a CBF a mudar de lado, insistem que contam já com cem votos dos 209 possíveis, contra cerca de 80 de Infantino.

Em entrevistas para agências, Salman ainda alertou que a Fifa corre o risco de "falir" e prevê um déficit de US$ 560 milhões até a Copa de 2018. Segundo ele, se o plano de Infantino de dar mais dinheiro a cada federação nacional, a Fifa "estará quebrada em três anos".

O presidente interino da CBF, coronel Antônio Nunes, evitou ontem se pronunciar e, por meio de seus assessores, indicou que apenas falará eventualmente depois de uma reunião da Conmebol na quinta-feira.

Em termos esportivos, a CBF admite que o candidato que mais faria sentido seria o europeu, justamente aliando os dois principais continentes na história do futebol. No final do ano passado, a Conmebol já indicou que daria todos seus dez votos ao dirigente europeu.

Mas o avanço de Salman pela África e seu apoio pela Ásia estão fazendo o Brasil refletir. "Precisamos estar do lado do vencedor", disse um dirigente brasileiro, sob a condição de anonimato.

Afastada do comando do futebol mundial, com seus dirigentes presos, licenciados ou simplesmente temendo a Justiça, a CBF sabe que precisará do apoio do futuro presidente da Fifa para se blindar e voltar a operar com influência internacional.

"Para isso, vai precisar estar do lado certo na hora da votação", disse um observador das eleições na Fifa.

O preço a pagar, porém, pode ser alto. Salman tem um histórico complicado, com acusações de violações aos direitos humanos durante a Primavera Árabe e a ausência de um plano de governo, pelo menos ao público. Ele insiste na necessidade de separar a " Fifa política" da "Fifa administrativa". Mas criou polêmica ao dizer que o que a entidade já fez para combater a corrupção foi suficiente.

Uma das opções da CBF será a de manter o voto em Infantino numa primeira rodada. Mas se sentir que Salman conta com um número elevado de apoio, poderia migrar. "Meu avô sempre dizia que, quando uma pessoa entra na cabine para votar, a vontade de trair é muito grande", contou um dirigente em um luxuoso hotel de Zurique, em referência ao seu antepassado com cargo político numa pequena cidade do interior.